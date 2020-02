"Nunca iria lá se soubesse que era para bater": Pedro Lara descreve ataque à Academia do Sporting

Arrancou esta quarta-feira a 33.ª sessão de julgamento do ataque à Academia de Alcochete. Durante a manhã Pedro Lara e Valter Semedo são ouvidos em tribunal e à tarde será inquirido Mustafá.



Na sessão anterior foi ouvido Rúben Marques que confessou em tribunal que foi ele quem agrediu Bas Dost com um cinto no ataque à Academia de Alcochete, a 15 de maio de 2018. "Vi o Bas Dost no corredor. Desferi-lhe uma pancada na cabeça", revelou, acrescentando que "foi um bate e foge".



O arguido explicou que "no dia seguinte à confusão na Madeira" lhe mandaram uma mensagem "para ir à Academia". "Perguntaram-me se queria ir à Academia. Disseram-me que era para ir bater nos jogadores e eu fui", explicou. A juíza Sílvia Pires questionou-o depois se tinha batido no jogador Misic. "Não", respondeu, sublinhando que tirou o cinto para o utilizar "quando estava a chegar ao campo de treino, enquanto outros também tiravam".



Ao minuto:



10h30 - O Ministério Público afirma que as tochas foram arranjadas por Pedro Lara. Confrontado com isto, o arguido diz que arranja mas que não levou nada nesse dia.



10h27 - "Nunca iria lá se soubesse que era para bater", concluiu.



10h20 - Pedro Lara diz não ter chegado a entrar no balneário nem ter visto Jorge Jesus ou Bas Dost.



10h20 - "Percebi que algo tinha corrido mal, ouvi-os gritar 'vamos embora'", afirma acrescentando que se foi embora nessa altura.



10h19 - "Quando entro, está lá o Manuel Fernandes a barafustar. Fiquei por ali um pouco depois da entrada do corredor. Era muita confusão e barulho". Pedro Lara descreve o ambiente que se vivia quando chegou à Academia.



10h15 - "Tapei a cara com uma gola, levei-a comigo. Sabia que iam estar lá jornalistas e não queria aparecer na televisão", descreve acrescentando que foi atrás do grupo que ia mais à frente.



10h09 - "Era para irmos criticar o Sporting e depois disso iríamos dar um incentivo porque eles iam jogar a final da Taça", afirma começando então a descrever o que aconteceu no dia do ataque.



10h00 - Pedro Lara, arguido no processo, é o primeiro a ser ouvido. "Mandaram-me mensagem a perguntar se eu queria ir à Academia no dia antes", começa por expllicar.