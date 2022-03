Um antigo jogador de futsal é suspeito de várias burlas. O homem comete este tipo de crimes há mais de dois anos e já fez dezenas de vítimas de norte a sul do País. O suspeito está identificado e conta mandados de detenção por burlar pessoas e estabelecimentos com sistemas ‘payshop’ e ‘pagaqui’.Apesar dos mandados de busca, a PSP sabe que o suspeito está dentro de casa mas não avança com o processo, fazendo com que as muitas vítimas entrem em desespero.