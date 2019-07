Salvador, o menino de oito anos que lutava contra o cancro há três, morreu esta terça-feira depois do seu estado de saúde ter piorado no último mês.A informação foi anunciada na página de Facebook de apoio ao menino, que não resistiu a um neuroblastoma, um cancro que afeta a glândula suprarrenal."É com uma tristeza profunda e um coração dilacerado que fazemos esta publicação. O nosso Super Herói partiu esta madrugada após uma luta de 3 anos contra um neuroblastoma. O Salvador sorriu sempre, o Salvador brincou até não mais poder, o Salvador conseguiu retirar alegria em todos os momentos da sua vida, mesmo nos mais dificeis", pode ler-se na publicação nas redes sociais."O Salvador foi/é um verdadeiro super herói que nos ensinou como se vive de verdade. Essa foi a sua missão no mundo: Viver com alegria e sempre com um sorriso. É assim que queremos recordar o nosso menino, com um amor gigante pela vida e com o sorriso mais brilhante que qualquer estrela no céu", escreveu quem gere a página "Salvador o Super Herói".A cerimónia fúnebre realiza-se esta quarta-feira no centro funerário de Cascais - Alcabideche, junto ao cemitério de Alcabideche, com a missa a ter início às 17h30.O Benfica não esqueceu o momento e quis prestar as suas condolências ao "Super-Herói", deixando uma nota no site oficial "O Sport Lisboa e Benfica endereça as mais profundas condolências à família e amigos do jovem Salvador, o Super-Herói, que faleceu na última madrugada após uma luta de três anos contra um neuroblastoma", pode ler-se na nota.