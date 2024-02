Christian Brueckner é o principal suspeito do rapto e homicídio de Madeleine McCann, menina inglesa que desapareceu na zona da Praia da Luz, no Algarve. O Investigação CM esteve na Alemanha e descobriu o passado negro do pedófilo alemão.



Na cidade de Brunsvique, onde vivia antes de ser preso, o suspeito terá confessado a amigos que a criança está morta.









Ver comentários