Nenhuma autoridade envolvida foi capaz de avançar até agora o que falhou no processo de construção para causar uma derrocada de dimensões catastróficas, num país onde a fiscalização é apertada. De acordo com a imprensa local, trata-se de uma escola primária totalmente nova que a autarquia queria inaugurar a tempo do novo ano letivo.Denominado ‘Kuub’, teria espaço para quase 500 crianç...