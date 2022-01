Octogenário ferido em despiste de carrinha em Alijó

Um homem de 82 anos sofreu ferimentos ligeiros, esta tarde, depois da carrinha que conduzia num terreno agrícola se ter despistado, numa vinha, em Favaios, Alijó.

Segundo Vítor Sequeira, Comandante dos Bombeiros de Favaios, "o homem sofreu ferimentos considerados ligeiros e foi transportado para o hospital de Vila Real".





No local estiveram os bombeiros de Favaios, com uma ambulância de socorro e um veículo de desencarceramento, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Vila Real e militares da GNR de Alijó.