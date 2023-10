Os novos critérios de avaliação de desempenho na GNR estão a gerar mal-estar e uma grande divisão entre os oficiais com mais anos de carreira e os mais modernos. As listas de promoções foram publicadas na semana passada, mas uma providência cautelar pode travar o processo.



Ao que o CM apurou, as alterações introduzidas fazem com que oficiais com menos tempo de carreira sejam promovidos e passem à frente dos oficiais com mais tempo de carreira.









