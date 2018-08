Oito feridos em colisão na A4 em Valongo

O acidente ocorreu entre Valongo e Ermesinde, no sentido Vila Real - Matosinhos.

Por Nelson Rodrigues | 18:00

Oito pessoas ficaram feridas numa colisão entre dois carros, às 16h30 desta quarta-feira, na A4, em Valongo.

As vítimas, todas com ferimentos considerados ligeiros, foram socorridas no local e transportadas para o hospital de São João, no Porto. Dois dos feridos estavam encarcerados nas viaturas.

Ao local acorreram os bombeiros de Valongo, Ermesinde, Areosa/Rio Tinto, INEM, assim como elementos do Posto de Trânsito da Maia, num total de 29 elementos e 12 viaturas.

Inicialmente aquele sentido da A4 esteve cortado ao trânsito, mas a GNR reabriu pouco depois a via mais à esquerda à circulação de veículos.