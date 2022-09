Oito homens salvos de barco de pesca a arder nos Açores

A Marinha coordenou, esta terça-feira, nos Açores, o resgate de oito pescadores, portugueses, de um barco de pesca que se incendiou e afundou. A ação contou com o apoio da Força Aérea e de navios mercantes.Os centros de coordenação de busca e salvamento das Lajes e de Ponta Delgada foram alertados pela 4:50. A embarcação de pesca portuguesa "Filipa Miguel" declarou emergência quando seguia a cerca de 300 milhas náuticas, o equivalente a 555 quilómetros, a leste da Ilha de São Miguel, com 8 tripulantes a bordo, entre os 40 e os 50 anos.Foi de imediato mobilizada a navegação mercante na área, divergindo para o local os navios mercantes Thor Menelaus, Humbergracht, Jaeger e o navio de cruzeiro Artania.Através da embarcação de pesca "Fascínios do Mar", que se encontrava a 130 milhas náuticas do local, que foi contactada pela embarcação sinistrada, obteve-se a informação que os tripulantes estariam a abandonar a embarcação na sequência de um incêndio a bordo.A aeronave C-295 da Força Aérea Portuguesa que tinha sido empenhada nas buscas e localização da embarcação de pesca "Filipa Miguel" e da balsa salva-vidas, efetuou o avistamento cerca das 08h43, confirmando-se o incêndio a bordo.O navio mercante Thor Menelaus confirmou o avistamento da balsa às 10h47, procedendo de seguida ao resgate dos tripulantes, que se encontravam todos bem.De referir que foi já emitido um aviso à navegação devido à embarcação "Filipa Miguel" ter ficado à deriva.Atualmente, o Thor Menelaus encontra-se a navegar em direção à Ilha Terceira para efetuar o desembarque dos tripulantes portugueses salvos.