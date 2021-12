Homem ferido em queda em navio resgatado pela Marinha ao largo de São Miguel

Um tripulante filipino, de um navio mercante com bandeira francesa, que se encontrava ao largo da ilha de São Miguel, nos Açores, foi resgatado na sequência de uma queda que provocou várias lesões, divulgou hoje a Marinha.

A vítima, de 51 anos, apresentava várias lesões devido a uma queda a necessitar de cuidados médicos imediatos, segundo uma nota publicada no 'site' da Marinha.

"O resgate foi efetuado pela aeronave EH-101 da Força Aérea Portuguesa (FAP), que aterrou no aeroporto de Ponta Delgada às 15:20 (horas locais). O doente foi posteriormente transferido para o Hospital Divino Espírito Santo, na Ilha de São Miguel", pode ler-se.

O navio mercante City of Hamburg, de bandeira francesa, estava a navegar a cerca de 26 quilómetros a sul da ilha de São Miguel.

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes (RCC Lajes) da Força Aérea e o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU-MAR), coordenou desde as 07:13 a operação de resgate.