Olharapos regressam para celebrar os 20 anos da Expo’98

Espetáculo multimédia e criaturas “meio humanas, meio animais” vão animar as noites no Parque das Nações.

Por Sónia Trigueirão e Rita F. Batista | 08:40

Os Olharapos - criaturas "meio humanas, meio animais, com um, dois ou três olhos" que circulavam pelo recinto da Expo’98 e que eram movimentadas por atores - regressam ao Parque das Nações para celebrar os 20 anos da exposição mundial, evento que mudou para sempre Lisboa.



A partir de sexta-feira e até 2 de junho, as criaturas vão estar no Pavilhão de Portugal para animar cada início das sessões de um espetáculo multimédia, às 21h30 e às 22h30, com entrada livre. Segundo a Associação de Turismo de Lisboa, o espectáculo incluirá fontes e um ecrã de água na pala do pavilhão.



Quem passa pelo Parque das Nações ainda encontra os vulcões de água, o teleférico, a figura do Gil (mascote do evento) e o Oceanário, símbolos da Expo’98. A mesma exposição mundial que se tornou numa "memória grata" para João Soares, presidente da Câmara de Lisboa na época, pela transformação que trouxe à zona oriental da cidade.



O mesmo evento levou à criação da freguesia do Parque das Nações e, ainda hoje, atuais e antigos autarcas do concelho de Loures continuam a "sentir-se traídos e revoltados" com a perda do território para Lisboa. Segundo o presidente da União de Freguesias do Prior Velho e Sacavém, Carlos Gonçalves, o concelho de Loures ficou a perder 400 mil euros anuais de receitas municipais.



9,3 milhões para reabilitar pavilhão

O Pavilhão de Portugal, que hoje em dia pertence à Universidade de Lisboa, vai ser reabilitado entre 2019 e 2021. As obras vão custar 9,3 milhões de euros. O edifício vai ter um centro de congressos, um de exposições e outro de receção de visitantes internacionais.



Alunos em Lisboa pela primeira vez

O Oceanário de Lisboa assinalou esta terça-feira o seu 20º aniversário com a já habitual presença de alunos de todo o País, em visitas de estudo. Duas professoras de Águeda relataram ao CM como é "apaixonante" poder trazer os jovens à capital: "Muitos deles nunca tinham vindo a Lisboa", disse uma das docentes.



Depoimento

Hugo Batista, Aquarista do Oceanário de Lisboa

"Os pinguins são uma das colónias que desperta mais curiosidade nos visitantes do Oceanário. Tentamos sempre recriar um ambiente natural para que estes animais possam interagir como fariam na natureza e as pessoas acham piada a vê-los de perto."



SAIBA MAIS

Oceanos

A Expo’98 realizou-se entre 22 de maio e 30 de setembro de 1998. Teve como tema ‘O Futuro dos Oceanos’ e foi visitada por mais de 9,6 milhões de pessoas. No último dia da exposição contou 200 mil visitantes.



23

milhões de pessoas visitaram o Oceanário de Lisboa desde a sua abertura. Tem 7,5 milhões de litros de água salgada, 500 espécies diferentes e 20 mil metros quadrados de área.



Cultura e história

Estiveram representados 146 países e 14 organizações internacionais na Expo’98, dando a conhecer a sua história, cultura e gastronomia em vários pavilhões. Visitaram a exposição 38 chefes de Estado.