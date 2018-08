Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ondulação de Sueste rouba areia das praias de Portimão

Empresários das praias dos Careanos, Amado e Mariazinha foram os mais afetados.

10:14

Só numa maré, o mar roubou três metros de altura em areia das praias dos Careanos, Mariazinha e Amado, no concelho de Portimão.



"O Sueste veio com muita força, quinta-feira e, quando a maré subiu, começou literalmente a devorar areia. Foi de tal maneira que arrastou 22 das nossas camas e 11 chapéus de sol", revelou ontem ao CM João Ferreira, de uma concessão balnear instalada na praia do Amado.



Os três areais afetados pelo Sueste - ou Levante, como também é conhecido - ficam situadas entre as praias do Vau e da Rocha e foram os mais atingidos. "Passámos a noite toda a tentar repor alguma areia com uma máquina, mas apenas para a ver desaparecer outra vez quando a maré voltou a subir.



Ainda assim, conseguimos salvar a barraca do apoio, que de outra forma poderia ter sido atingida pela água", adiantou, revelando que os concessionários das três praias "já pediram apoio à Câmara de Portimão para que envie para o local uma máquina retroescavadora, de forma a repor parte da areia que foi levada pelo mar".



Nesse sentido, decorreu, ao final da manhã desta sexta-feira, uma reunião entre o advogado dos concessionários das três praias referidas e a Câmara de Portimão (CMP).



Segundo o CM apurou, ontem à tarde, junto de fonte autárquica, a CMP vai enviar uma máquina para as praias que irá, na noite e madrugada de sábado para domingo, proceder à reposição de areias.



Refira-se que as máquinas da CMP estão ainda mobilizadas para a prevenção e combate aos fogos.