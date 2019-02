Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Onze presos pela PSP em arrastão na noite de Lisboa

Grupo com mais de 10 jovens atacou multidão para roubar carteiras e dinheiro.

Por João Carlos Rodrigues e Miguel Curado | 09:49

Mais de uma dezena de jovens, muitos deles menores, assaltou este sábado de madrugada pelo menos três homens, na zona de Santos, numa situação violenta descrita por testemunhas, que saíam de bares e discotecas, como um "arrastão".



A intervenção da PSP permitiu caçar três em flagrante – um de 17 anos, um de 16 e o terceiro com menos de 16 anos. Outros oito suspeitos foram apanhados nas imediações. Até ao final da tarde de sábado havia, segundo dados oficiais, três queixas.



Segundo o CM apurou, passava pouco das 06h00 quando as centenas de pessoas que ainda se concentravam em Santos foram atacadas pelo grupo. Sem armas à vista, mas com um comportamento agressivo e ameaças, obrigaram as vítimas, entre os 20 e os 22 anos, a entregar carteiras, com dinheiro, num total de 90 euros. Uma das vítimas teve de receber tratamento hospitalar.



A intervenção da PSP, que mantém na zona um dispositivo reforçado nas noites de maior afluência, obrigou à fuga apressada do gang. Agentes de uma Equipa de Intervenção Rápida conseguiram ‘agarrar’ 11 suspeitos e devolver os bens às vítimas.



Oito deles foram identificados e libertados. Os três detidos tinham antecedentes. Ouvidos em tribunal, foi-lhes aplicado o internamento em centro educativo, em regime semi-aberto ao jovem com menos de 16 anos e regime fechado aos outros dois – um estava foragido.



Após o crime foram apresentadas três queixas. Fontes policiais garantem que o número "peca por escasso".



OUTROS CASOS

Tiros no Dock’s

Há duas semanas, na discoteca Dock’s, em Alcântara, um homem entrou armado no espaço já depois das 06h00 e disparou perto de uma dezena de tiros. Foi detido por posse ilegal de arma de fogo.



‘Herói do Kebab’

Em abril de 2016, Mustafa Kartal enfrentou sozinho uma multidão de jovens acabada de sair de uma discoteca e que quis assaltar o restaurante que explora entre Santos e o Cais do Sodré.



Campera a saque

A 31 de janeiro, mais de 30 jovens entraram na loja da Nike no Campera (Carregado) e deitaram mão ao que encontraram. Intervenção da GNR terminou com cinco detidos e 28 identificados.