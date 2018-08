Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sucessão de erros faz quatro mortos no mar na Figueira da Foz

Causas foram manobra errada, falta de estabilidade e portas abertas, que provocaram alagamento.

Uma manobra errada na recolha da rede de pesca, o não fecho de várias portas do barco - prejudicando a estanquidade - e alterações não aprovadas que tiraram a estabilidade do arrastão, foram as causas do naufrágio do ‘Veneza’ na madrugada de 29 de novembro de 2017. O acidente, a 20 km ao largo da Figueira da Foz, provocou quatro mortos. O corpo de um deles, o mestre Orlando Fonseca, ainda não foi encontrado.



As conclusões são do Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos. No relatório, a que o CM teve acesso, são descritas as manobras de arrasto até ao alerta automático de naufrágio às 04h15. "O afundamento foi repentino pois a tripulação não teve tempo de envergar os coletes e nem de pedir socorro", descreve. Um dos quatro tripulantes estava embarcado apenas como observador.



Na faina perdeu uma porta de arrasto e estava a alar a rede com a grua a estibordo (direita) quando o normal seria na popa (atrás). O peso da rede e o mar a bater a bombordo terão feito com que o arrastão adornasse e a água entrasse por estibordo. Rapidamente foi inundado devido ao facto de as portas da casa do leme, acesso ao porão e interior da embarcação estarem abertas. É referido um cabo preso na hélice e veio "durante a descida da embarcação até ao fundo ou durante a manobra de recolha".



Os investigadores alertam que uma vistoria da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos "constatou que a embarcação não cumpria com os critérios de estabilidade, pois adormecia a um dos bordos [o que terá contribuído para o acidente], pelo que deveria efetuar as modificações necessárias e solicitar nova vistoria".



Mas antes de o processo estar concluído foi "emitido o certificado de navegabilidade (...) pela Capitania do Porto da Nazaré". Tal leva os investigadores a recomendar que aquando "da emissão de certificados de navegabilidade, seja confirmada a não existência de processos de modificação em curso" e que quando se tratem de situações que "coloquem em causa a navegabilidade" seja recolhido o certificado de navegabilidade.



