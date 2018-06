Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Operação de desencalhe de embarcação em Matosinhos decorreu com sucesso

Não houve registo de derrame de combustível.

Por Lusa | 18:49

A Autoridade Marítima Nacional anunciou este sábado que as três pessoas a bordo de uma embarcação de pesca que encalhou na Praia de Matosinhos (Porto) foram salvas "sem quaisquer consequências" e que não se registou derrame de combustível.



A embarcação de pesca encalhou na quinta-feira, dia sete de junho, na Praia de Matosinhos, quando se encontrava de regresso ao porto de pesca de Leixões com três pessoas a bordo.



"Não houve quaisquer consequências para os seus tripulantes e não se registou derrame de combustível", lê-se no comunicado, que acrescenta que a operação contou com agentes e uma lancha do comando local da Polícia Marítima de Leixões, uma embarcação Salva-vidas, uma mota-de-água da Estação Salva-vidas de Leixões, a equipa de dois elementos do projeto "Seawatch", do Instituto de Socorros a Náufragos, e cinco nadadores-salvadores do Sistema de Salvamento Balnear da Câmara Municipal de Matosinhos.



Durante as operações, onde foram realizadas duas tentativas para retirar a embarcação do local com o apoio dos rebocadores, tiveram de ser retirados cerca de 200 quilos de peixe e as respetivas artes de pesca.