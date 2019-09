Operações da GNR levam à detenção de 39 pessoas

A GNR deteve na noite de sexta-feira e na madrugada deste sábado 39 pessoas em todo o país, a maioria por condução sob efeito de álcool.Em comunicado, a GNR indica que realizou, entre as 20h00 de sexta-feira e as 08h00 deste sábado, várias operações de fiscalização rodoviária e de prevenção da criminalidade.Entre os 39 detidos, 22 foram apanhados a conduzir sob efeito de álcool, sete por condução sem carta, sete por tráfico de estupefacientes e dois por posse de arma proibida.No âmbito das operações, a GNR registou 37 acidentes, dos quais resultaram 13 feridos ligeiros, e detetou mais de 850 infrações, sobretudo por excesso de velocidade e por condução com taxa de alcoolemia superior ao permitido por lei.A GNR apreendeu ainda 77 doses de haxixe, 59 doses de folhas de canábis e oito doses de heroína.