Operário morre ao cair de talude com cinco metros de altura em Vila Nova de Famalicão

Um operário, de 49 anos, morreu esta terça-feira de manhã ao cair de um talude com cerca de cinco metros de altura nas traseiras de um pavilhão empresarial na rua do Gorgulhão, em Castelões, Vila Nova de Famalicão.O alerta foi dado às 09h48 e, apesar do socorro dos Bombeiros Famalicenses e do INEM, o óbito foi declarado no local. O corpo de Joaquim Abel Costa Oliveira foi transportado para a morgue."Ninguém viu a queda da vítima. Apenas o encontraram já no chão, depois de uma queda de cerca de cinco metros", disse ao CM o adjunto do comando dos Bombeiros Famalicenses. A GNR e ACT estão a investigar as causas do acidente.