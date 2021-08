O aspeto frágil e a personalidade calma deste homem não faziam adivinhar o monstro que violou dezenas de raparigas. A maioria com idades entre os 13 e os 17 anos. No Investigação CM desta terça-feira revelamos o caso do violador de Telheiras.

Henrique Sotero continua a cumprir pena de prisão no estabelecimento prisional da Carregueira. Agora, com 41 anos trabalha e está a tirar uma licenciatura na faculdade de letras. As visitas da namorada, da sogra e do irmão são regulares.