Mulher esquartejada no Luxemburgo é natural de Soure

Uma portuguesa de 32 anos foi encontrada morta em casa esta quinta-feira no partamento em Bonnevoie, no Luxemburgo. O corpo de Diana Martins Cachapa apresentava sinais de desmembramento e mutilação, avança o Ministério Público, citado pelo Luxenburguer Wort.O namorado da vítima, de 27 anos, também foi esfaqueado. Ao que opôde apurar o casal português terá sido atacado. Diogo Simões foi esfaqueado, mas conseguiu escapar, ainda que com ferimentos graves.O suspeito do ataque tem 45 anos e já está em prisão preventiva em Sanem, Luxemburgo. É o proprietário da casa onde a vítima foi encontrada.O agressor foi presente a juiz esta sexta-feira. Após o interrogatório, o suspeito foi acusado de homícidio, homicídio qualificado e tentativa de homicídio.Diana Martins Cachapa era natural de Soure, Coimbra. Esta é a segunda portuguesa, emigrante no Luxemburgo, encontrada morta e esquartejada no espaço dos últimos três meses.Recorde-se que Diana Santos foi encontrada decapitada a 19 de setembro. Também morava no Luxemburgo, mas o seu corpo foi encontrada em França.