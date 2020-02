Pacto com Hugo Chávez rende 6,4 mil milhões de euros ao BES

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Ricardo Salgado propôs a Hugo Chávez, antigo presidente da Venezuela, já falecido, a criação de uma aliança estratégica entre o Grupo Espírito Santo (GES) e uma entidade do governo venezuelano. Entre meados de 2008 e julho de 2014, várias empresas públicas da Venezuela investiram no GES e no BES cerca de 6,4 mil milhões de euros.O acordo secreto é revelado em carta enviada por Temir Porras Ponceleon, secretá...