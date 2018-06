Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rasto de mistério em morte de padre

O sacerdote, Marco Paulo Brites, tinha 38 anos.

Por Tânia Laranjo e José Durão | 01:30

O corpo do padre Marco Paulo Brites, de 38 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira em circunstâncias que a Polícia Judiciária de Leiria está a investigar.



O corpo foi detetado pelas 9h30 na praia das Valeiras, a sul de S. Pedro de Moel, a vários quilómetros da sua residência - a localidade de Arnal, em Maceira.



O padre esteve até às 23h30 de terça-feira com os paroquianos e saiu depois em direção a casa. Deixou o automóvel à porta, com o telemóvel no interior, e as autoridades estão agora a tentar perceber como chegou à praia.



A Polícia Judiciária, que só foi chamada a investigar já depois do corpo ter sido retirado do local, pela Polícia Marítima, vai agora aguardar pelo resultado da autópsia, que só deverá ser feita durante o dia de hoje. Não há sinais de luta, nem sinais que aparentam tratar-se de uma morte violenta.



O alerta para o desaparecimento do pároco foi feito já depois do corpo ter aparecido, após os vizinhos se aperceberem que o cão do sacerdote se encontrava fechado numa divisão da habitação e que aquele nunca tinha chegado a entrar na casa paroquial.