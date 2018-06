Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo de padre encontrado a boiar na Praia de São Pedro de Moel

Pároco residia em Arnal, Maceira.

17:51

Foi encontrado na manhã desta quarta-feira o corpo de um padre que estava desaparecido desde a noite do dia anterior. O cadáver encontrava-se a boiar na Praia de São Pedro de Moel.



De acordo com a Diocese de Leiria - Fátima, o corpo é do padre que estava em funções na paróquia da Maceira, no concelho de Leiria.



De acordo com a mesma fonte, o alerta para a presença do corpo na praia das Valeiras, a sul de S. Pedro de Moel, foi feito às 09h30 por um pescador, informando que estava um corpo arrojado no areal.



Após ordem do Ministério Público para levantamento do corpo, este foi reencaminhado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Leiria.



Quatro operacionais e duas viaturas da Polícia Marítima foram ao local.



O pároco residia em Arnal, Maceira, no distrito de Leiria.