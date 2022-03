Padre morre queimado após incêndio em casa em Montalegre

Um padre, de 86 anos, morreu na manhã desta terça-feira quando um incêndio deflagrou na sua habitação em Pedrário, na freguesia de Sarraquinhos, concelho de Montalegre.



O alerta de incêndio foi dado pelas 9h33, tendo as chamas tomado por completo a sala da habitação, onde o conhecido Padre Flores se encontrava.



Os Bombeiros Voluntários de Montalegre foram para o local com 11 operacionais apoiados por quatro viaturas, mas já nada conseguiram fazer para salvar o homem.



O caso, segundo a GNR, que tomou conta da ocorrência vai seguir para a Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real, para dar início a uma investigação e serem apuradas as causas do incêndio do qual resultou uma morte.