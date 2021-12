Um homem, de 74 anos, morreu este sábado de manhã carbonizado, durante um incêndio que deflagrou na casa de banho da habitação onde residia com o filho, na freguesia de Varge, no concelho de Bragança. Foi o filho que o encontrou caído e pediu socorro.Segundo Carlos Martins, comandante dos Bombeiros de Bragança, “o alerta foi dado às 08h45 e, quando os operacionais chegaram ao local, a vítima já se encontrava com queimaduras muito graves”.