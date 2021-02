Pai ameaça filha com faca de mato para a violar

Tinha 14 anos quando começou a ser violada pelo pai, que colocava junto a si uma faca de mato para a ameaçar de morte e aguentar em silêncio os abusos sexuais. O terror da menina durou quase sete anos, apesar de ter sido institucionalizada durante alguns meses, era violada sempre que voltava a casa, no Porto, para passar alguns dias. O crime só foi denunciado quando há algumas semanas fugiu para casa de um familiar, a quem contou as violações que foram logo participadas às autoridades.A vítima nunca deixou de ser violada, nem quando engravidou do namorado. O violador - um operário da construção civil, de 51 anos, que está desempregado - foi detido pela PJ do Porto e levado ontem para primeiro interrogatório judicial. O juiz de instrução criminal do Porto aplicou-lhe a medida de coação mais grave: fica em prisão preventiva, indiciado por violação e abuso sexual de menor dependente.A mãe nunca se terá apercebido dos abusos, que aconteciam quando saía para trabalhar. A PJ do Porto apreendeu a faca de mato usada pelo agressor, violento, para ameaçar de morte a menina, garantindo que se contasse os abusos, também a mãe seria atacada com a lâmina de grandes dimensões.