Melissa Venceslau, de 13 anos, que morreu num acidente na madrugada de domingo na Figueira da Foz, tinha estado num bar na serra da Boa Viagem a assistir à atuação da banda do pai. A quatro quilómetros, no Alto de Brenha, o carro em que seguia, conduzido pela madrasta, despistou-se contra um portão. O pai, Toni Venceslau, vinha numa outra viatura e assistiu a tudo, tendo ficado em choque.Segundo fonte da GNR, a condutora, de 35 anos, não foi sujeita ao teste do álcool no local por estar gravemente ferida, tendo sido feita recolha de sangue no hospital, cujos resultados ainda não são conhecidos.