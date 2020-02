Pai com doença sexualmente transmissível ataca filha de oito anos em Gaia

A menina de oito anos estava entregue aos cuidados de familiares, mas continuava a visitar o pai na sua casa, localizada em Vila Nova de Gaia.O homem, de 29 anos, aproveitou esses momentos para cometer os crimes sexuais. Segundo um comunicado da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, o suspeito atacou a menina três vezes, isto apesar de saber que à data dos factos era portador de uma doença sexualmente transmissível e que podia infetar a criança. A vítima foi atacada em pelo menos três ocasiões distintas.O arguido foi agora formalmente acusado pelo Ministério Público de Vila Nova de Gaia. Responde por três crimes de abuso sexual de crianças na forma agravada.O suspeito - que estava desempregado - foi denunciado por familiares, que relataram os factos à PJ do Porto. O homem foi rapidamente detido e presente a tribunal.Depois de ser ouvido em primeiro interrogatório judicial por um juiz de instrução, o suspeito ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva. Já após deduzir a acusação, o procurador do Ministério Público promoveu que continue a aguardar o decorrer do processo sujeito a esta mesma medida de coação.O crime de abuso sexual de crianças prevê uma pena que pode ir até aos dez anos de cadeia. Como a vítima é a filha do arguido e uma vez que aquele era portador de uma doença sexualmente transmissível, as punições que poderão vir a ser decididas e aplicadas terão de ser sempre agravadas.