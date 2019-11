Pai de cinco filhos emocionado com solidariedade dos portugueses: "Parece que me saiu o Euromilhões"

"Ainda não estou em mim. Parece que me saiu o prémio do Euromilhões". Vítor Barbosa, o ‘superpai’ do Marco de Canaveses, estava eufórico ao conduzir pela primeira vez a desejada carrinha para poder transportar os cinco filhos. Até agora, utilizava uma viatura emprestada, de cinco lugares, demasiado pequena para levar todos os meninos - que conseguiu reaver depois de terem sido retirados à mãe e institucionalizados. Com um custo de 20 mil euros, a carrinha foi conseguida por 17 mil, graças a uma página do Facebook e ao desconto do stand."Tenho um agradecimento enorme a todos os que nos ajudaram. Muito amor da minha parte e dos meus filhos para todos eles", refere Vítor, emocionado. Oacompanhou a primeira viagem entre o centro do Marco de Canaveses e a freguesia de Sande. "Vai ser uma grande surpresa. Eles só contavam com a carrinha no próximo fim de semana", revela.A primeira paragem foi no Centro Escolar de Sande, onde estavam os dois mais novos. "É mesmo grande. Já podemos ir a Lisboa ver o Benfica e ir a Fátima", disseram, em êxtase, Afonso e Margarida. Seguiu-se novo trajeto para ir apanhar Luís, Pedro e Vítor. "Estou emocionado, isto é uma alegria enorme", resumiu Luís, o mais velho dos filhos, de 14 anos."Conseguimos o nosso objetivo. Cada donativo foi uma grande ajuda para podermos oferecer a carrinha a esta família", conta Cátia Oliveira, administradora da página ‘Bora lá ajudar... um carro e seis maravilhosos sorrisos’. Com o novo veículo, Vítor Barbosa garante: "Já posso cumprir a promessa e ir com eles a Fátima."n