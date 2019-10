'Superpai' de cinco filhos ganha carrinha

"Sempre quis ser pai e tenho uns filhos maravilhosos. As dificuldades vão-se resolvendo". Vítor Barbosa tem cinco filhos, entre os seis e os 14 anos, que conseguiu recuperar depois de terem sido retirados à mãe e institucionalizados. Foi criada uma onda de solidariedade que resultou, em poucos dias, na angariação de dinheiro para uma carrinha que permita transportar todos os meninos."Nunca pensei que as pessoas fossem tão solidárias. Quando tiver o carro, vou logo a Fátima com eles cumprir uma promessa", revelou ao. A história deste ‘superpai’ de Sande, Marco de Canaveses, levou amigos a criarem uma página no Facebook para ajudar a família.A pequena casa - onde vive com o Luís, o Pedro, o Afonso, o Vítor e a Margarida - está cheia de comida e roupas dadas por anónimos de todo o País e do estrangeiro."Nunca passámos fome, mas já tirei do meu prato para dar aos meus filhos. Agora, nem estou em mim", disse, acreditando que as ajudas "são prémio de Deus". "Não dou tudo aos meus filhos porque não posso, mas têm o que precisam", referiu. "É um excelente pai", respondem as crianças, em uníssono.Há dois anos, Vítor Barbosa recebeu um telefonema a dar conta de que os filhos, entregues à mãe, tinham sido institucionalizados. O homem, que foi emigrante na Bélgica, começou a lutar para ter os filhos, o que conseguiu em janeiro de 2018.Cátia Oliveira e uma amiga criaram uma página no Facebook ‘Bora lá ajudar... Um carro e seis maravilhosos sorrisos’. "Conhecia as dificuldades deles, mas pensava que tinham outro tipo de ajudas", diz Cátia. A adesão foi em grande escala.