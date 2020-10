O pai de Rosa Grilo, Américo Pina, foi constituído arguido por favorecimento pessoal no caso da bala que apareceu na banheira da casa do triatleta Luís Grilo meses após o crime.



Américo Pina terá de explicar como foi ali a bala parar. Caso diga que não teve responsabilidade terá de revelar a quem deu acesso à casa após o crime, visto que era o único que estava encarregue da casa do casal.



Em atualização

Ver comentários