Pai e filho em dificuldades socorridos na praia da Ladeira em Vila do Conde

Duas pessoas não ganharam para o susto, esta terça-feira de manhã, na praia da Ladeira, em Vila do Conde. Pai e filho encontravam-se em dificuldades a cerca de 100 metros da linha de água.



Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi dado cerca das 12h05. As vítimas foram resgatadas pelo nadador-salvador. Já no areal, foram socorridos por elementos do Projeto "SeaWatch", da Autoridade Marítima Nacional, que se deslocaram ao local.





No local, esteve ainda uma viatura complementar de uma Associação de Nadadores-salvadores e três ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde.O nadador-salvador que resgatou as vítimas apresentava sinais de hipotermia e as duas vítimas encontravam-se com índice de oxigénio abaixo do normal, tendo sido transportados pelos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde para uma unidade hospitalar.