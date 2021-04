Pai de Valentina condenado a pena máxima. Madrasta apanha 18 anos e nove meses

Ao minuto Atualizado a 21 de abr de 2021 | 15:30

15:25 | 21/04 Pai de Valentina insultado à saída do tribunal Sandro foi insultado à saída do tribunal e após conhecer a sentença de 25 anos de prisão.

15:18 | 21/04 Advogado de Sandro admite recorrer O advogado de Sandro, pai de Valentina, admitiu esta quarta-feira à saída do auditório onde foi lida a sentença recorrer da pena.

15:06 | 21/04 Madrasta de Valentina condenada a 18 anos e nove meses Márcia, madrasta de Valentina, foi condenada a 18 anos e nove meses de prisão.

14:58 | 21/04 Pai de Valentina condenado a 25 anos de prisão O pai de Valentina foi esta quarta-feira condenado a pena máxima de 25 anos pela morte da filha, Valentina.

14:53 | 21/04 Confirmados crimes O coletivo de juízes dá como provados os crimes de homicídio, profanação de cadáver, abuso e simulação de perigo e violência doméstica.

14:43 | 21/04 Juiz diz que Sandro e Márcia atuaram em conjugação de esforços O juiz considera que Sandro e Márcia atuaram em conjugação de esforços no caso da morte da menina.

14:41 | 21/04 Casal combinar dar desaparecimento à GNR O casal combinou alertar para o desaparecimento de Valentina à GNR. Os dois disseram às autoridades que a menina, há um ano, também tinha saído de casa para ir ter com a mãe.



A GNR desencadeou posteriormente as buscas intensivas até que Sandro disse onde estava o corpo.



O juiz continua a dar a acusação do MP como provada.

14:38 | 21/04 Corpo foi escondido na floresta O juiz recorda o momento em que Sandro e Márcia levaram a menina, morta devido a uma contusão cerebral, para uma zona de floresta.



Sandro tratou de largar a menina no mato enquanto Márcia ficou no carro. O cadáver da criança seguia no banco de trás da viatura. O corpo foi deixado a 33 metros da estrada na Serra Del Rei.

14:36 | 21/04 Márcia de olhos no chão Márcia assiste à leitura do acórdão com o olhar no chão e mão direita na testa. Sandro com olhar ausente.

14:35 | 21/04 Valentina com marcas de agressões O juíz descreve agora as marcas no corpo de Valentina. A menina tinha lesões em todo o corpo, marcas de pancada até na cabeça e algumas lesões internas.



A menina tinha ainda queimaduras de segundo grau na zona genital.

14:33 | 21/04 Juiz recorda dia do crime O líder do coletivo de juízes confirma as agressões de Sandro à menina após a ter confrontado com os alegados atos de abuso sexual por parte do 'padrinho'.



Sandro terá agredido violentamente a menina até que esta acabou por desfalecer. Valentina estava com convulsões ao colo do pai, na cozinha e foi naquele momento que tanto Sandro como Márcia perceberam que a menina corria risco de vida.



O pai levou a criança para o sofá e Márcia ia espreitar. Sandro acabou por ir para o quarto e Márcia tapou Valentina com um cobertor.



Sandro e Márcia decidiram então abandonar a habitação para ir à lavandaria e foi Raul, filho de Márcia, que alertou a mãe através de uma chamada que Valentina estava a espumar da boca.

14:27 | 21/04 Iniciou-se a leitura do acórdão Já começou a leitura do acórdão por parte do juiz.



O líder do coletivo dá como provado o que diz a acusação do Ministério Público.

14:26 | 21/04 Arguidos já estão no auditório O pai e a madrasta de Valentina já estão no auditório onde será lido o acórdão. Ver fotogaleria (1/2) Arguidos já estão no auditório O pai e a madrasta de Valentina já estão no auditório onde será lido o acórdão.

13:43 | 21/04 Lusa MP pediu 25 anos de cadeia Durante as alegações finais, o Ministério Público (MP) de Leiria pediu 25 anos de prisão para o pai e para a madrasta de Valentina, que morreu em 2020, em Peniche, alegadamente vítima da violência.

13:39 | 21/04 Lusa Leitura agendada para as 14h00 A leitura do acórdão do processo em que estão acusados de homicídio qualificado o pai e madrasta de Valentina, menina morta em Peniche, está agendada para as 14h00 desta quarta-feira no auditório da Batalha.

Sandro, pai de Valentina, foi esta quarta-feira condenado a 25 anos de prisão e a madrasta, Márcia, foi condenada a 18 anos e nove meses de prisão.O pai de Valentina não demonstrou arrependimento pelo crime e foi condenado a 22 anos por homicídio, 18 meses por profanação de cadáver, 9 meses de simulação de crime e 3 anos por violência doméstica. A pena única é de 25 anos de prisão.Márcia é condenada a 18 anos por homicídio, 18 meses por profanação de cadáver e oito meses por simulação. No total a pena única é de 18 anos e nove meses de cadeia.