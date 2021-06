O pai herói que morreu esta quinta-feira, aos 45 anos, a tentar salvar as duas filhas menores, de 9 e 12 anos, da fúria das ondas, na praia da Calada em Mafra, trata-se de Trevor Pelling.



Era consultor financeiro inglês a trabalhar atualmente no Dubai. Morreu esta tarde, ao tentar salvar as filhas na praia da calada, em Mafra. Trevorr estava de férias com a família em Portugal.