É uma vitória da Justiça portuguesa e de todos aqueles que defendem princípios de liberdade de expressão e opinião. Os derrotados não são apenas os autores da ação, mas todos aqueles que não têm permitido a descoberta da verdade e a realização da justiça". A reação é do ex-inspetor da Polícia Judiciária, Gonçalo Amaral, ao CM, depois de conhecida a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), que concluiu que a Justiça portuguesa agiu da forma mais correta ao ilibá-lo de ter prejudicado os pais de Madeleine McCann com o livro que escreveu sobre o desaparecimento da criança, em 2007, na Praia da Luz, em Lagos.









