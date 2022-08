Todas as regiões do interior Norte e Centro vão registar, até terça-feira, dia 23, valores acima do normal para a época, atingindo 35 a 40 graus centígrados, segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que estima, depois, uma descida das temperaturas máximas para 28 a 34° C, até ao sábado seguinte.









