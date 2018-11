Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais em vigília após luta entre alunos em escola de Loures

Funcionário ficou ferido em confrontos entre alunos de etnia cigana e de origem africana. Encarregados de educação concentram-se junto à Escola Mário de Sá Carneiro.

Por Bernardo Esteves | 08:49

Um funcionário da Escola Básica de 2º e 3º ciclo Mário de Sá Carneiro, em Camarate, Loures, está hospitalizado depois de ter sido agredido na quinta-feira durante uma luta entre alunos de origem africana e de etnia cigana que envolveu também familiares.



"Não houve mortos porque a PSP chegou a tempo e fechou os portões. Mesmo assim, o contínuo levou um soco de um pai cigano que lhe feriu o tímpano e está no hospital", conta ao CM Aida Gomes, mãe de dois estudantes.



Os problemas na escola entre as duas comunidades são frequentes, pelo que a associação de pais decidiu promover para esta segunda-feira de manhã uma vigília à porta da escola para exigir mais segurança.



"Ou há mais polícia junto à escola ou não deixamos os nossos filhos entrar", afirma Aida Gomes, frisando que é frequente haver "armas brancas na escola" e que uma vez um funcionário "ia sendo esfaqueado".



A falta de meios da PSP de Camarate é também um dos problemas, segundo denuncia o Bloco de Esquerda. "É inaceitável que a Escola Segura em Camarate tenha apenas dois elementos para sete escolas, e mais inaceitável ainda que os agentes tenham de se deslocar a pé porque a esquadra não tem um veículo para a ronda", afirma Fabian Figueiredo, que foi candidato do BE à Câmara de Loures.



O dirigente garante que estará esta segunda-feira presente no protesto e lembra que o Grupo Parlamentar do BE "já questionou o Ministério da Administração Interna sobre esta situação".



"É de uma urgência vital repor o sentimento de segurança na escola e dotar a polícia de Camarate de todos os meios", diz.