Pais recebem 100 mil euros pela morte de menino em Amarante

Menor, de 13 anos, seguia de bicicleta quando foi atingido violentamente por uma mota.

Por Ana Isabel Fonseca | 06:00

Os pais de um menor, de 13 anos, que morreu na sequência de um acidente de bicicleta em Amarante, em março de 2012, vão receber uma indemnização de mais de 100 mil euros pelo acidente.



A decisão é do Tribunal da Relação do Porto, que confirmou a condenação da 1ª instância e puniu o condutor da mota que atingiu a vítima e também o Fundo de Garantia Automóvel. Esta última entidade foi condenada, uma vez que o condutor não tinha seguro no veículo.



O acidente ocorreu ao final da tarde, quando o condutor da mota colidiu com a bicicleta de Alberto Ricardo, que seguia na faixa contrária da estrada. O menor sofreu uma violenta queda e morreu dois dias depois no hospital, devido às graves lesões. Depois do acidente, o motociclista fugiu do local e refugiou-se em casa de familiares.



Escondeu a sua mota, que não tinha seguro, e mais tarde apresentou uma outra viatura do irmão às autoridades como sendo a envolvida na colisão. Esta viatura não apresentava, no entanto, danos que fossem coincidentes com o envolvimento numa colisão.



"A vítima, enquanto jovem adolescente, teria toda uma vida promissora à sua frente, tendo presente que era um menor cheio de vida, saudável e com bom aproveitamento escolar, tudo abrupta e violentamente cerceado pelo acidente", diz a Relação do Porto, que critica ainda fortemente o condutor por nunca ter assumido a troca das viaturas após o acidente violento.