Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedras na estrada em protesto contra o fecho da CGD

População bloqueia EN2 e rasga cadernetas em Pedras Salgadas.

Por Patrícia Moura Pinto | 10:16

Centenas de pessoas concentraram-se, esta sexta-feira de manhã, em frente à junta de freguesia de Pedras Salgadas, Vila Pouca de Aguiar, mostrando indignação no último dia de funcionamento do balcão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) que, durante anos, serviu a população da vila termal. Um camião e uma pilha de paralelos bloquearam o trânsito da EN2.



Já em Arcozelo, Barcelos, foi simulado o ‘velório’ da dependência bancária que também encerrou ontem.



"Estou muito revoltada com esta situação. Era a única agência que tínhamos na freguesia e é através deste banco que recebo a minha pobre reforma", referiu Maria Alves, cliente da CGD há 25 anos, em Pedras Salgadas.



Mensagens como ‘Em Lisboa é que roubaram e o interior é que paga" eram explícitas em vários cartazes e fachas espalhadas por toda a vila. A pilha de paralelos pretendia mostrar que o granito (principal motor da economia local), será fortemente afetado com o encerramento do balcão do banco.



"Tenho as minhas poucas poupanças e a minha reforma aqui. Com o fecho, serei obrigado a deslocar-me a Vila Pouca de Aguiar [a seis quilómetros] e sou de uma aldeia que fica ainda mais distante da sede do concelho", disse Horácio Roxo, habitante de Bornes de Aguiar.



Já Alberto Machado, presidente da câmara, garante que "tudo está a ser feito para tentar reverter a situação e já foi apresentada uma providência cautelar no Tribunal Administrativo, indicando o ‘crime’ que se está a cometer".



Em Barcelos, foram colocados círios e flores junto ao balcão de Arcozelo. Num cartaz, lia-se "Agente funerário Paulo Macedo. Tendo falecido a CGD de Arcozelo, convida-se todos os interessados a prestar uma última homenagem".