Parapente embate contra cabo elétrico em Santo Tirso

Um parapente embateu este sábado num cabo de média tensão em São Martinho do Campo, Santo Tirso, e o tripulante foi resgatado praticamente sem ferimentos, disse o comandante dos Bombeiros de Vila das Aves, Hugo Machado.Em declarações à agência Lusa, a fonte afirmou que tripulante é um homem de 55 anos que sofreu apenas pequenas escoriações num braço."Estava muito calmo, colaborante e orientado", disse o comandante.O alerta para a ocorrência foi dado às 09h30, mas os bombeiros tiveram de esperar que a EDP garantisse as condições necessárias para o resgate do homem em segurança.Os Bombeiros de Vila das Aves destacaram para o local dez homens, apoiados por cinco veículos.Meios da Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR foram também mobilizados.