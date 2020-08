Parque de campismo em Faro vai custar 3,5 milhões de euros

Mais de 3,5 milhões de euros vão ser investidos na construção de um parque de campismo e caravanismo no Biogal, freguesia de Montenegro, em Faro.O equipamento, com capacidade para 1030 utentes, ficará inserido em área classificada do Parque Natural da Ria Formosa, encontrando-se o estudo de impacto ambiental em consulta pública até ao dia 16 de setembro.Está previsto que o parque seja construído "numa única fase e num período de 12 meses", devendo entrar em funcionamento "em 2022", segundo revela o promotor do projeto - a empresa Apartmar. Serão criados 22 postos de trabalho diretos.O empreendimento, que já foi classificado de interesse público municipal pela Assembleia Municipal de Faro, ficará a cinco quilómetros do aeroporto e a sete da Praia de Faro, numa propriedade com 17 hectares.O projeto contempla uma área de recuperação ambiental, bem como um trilho de interpretação que inclui uma charca, para observação de avifauna, e uma zona agrícola com prado de sequeiro. Será ainda criada uma quinta pedagógica, com plantas aromáticas e medicinais e um pomar de sequeiro.Além deste projeto, no concelho de Faro está em curso, por parte da autarquia, a requalificação do Parque de Campismo da Praia de Faro, com 200 lugares para tendas e 21 para caravanas e autocaravanas.Existe ainda um privado que vai construir uma área de serviço para autocaravanas, em Valados, Santa Bárbara de Nexe.