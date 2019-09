A providência cautelar apresentada pela Associação de Utentes e Amigos do Parque de Campismo da Praia de Faro para travar o despejo dos campistas foi aceite pelo Tribunal Administrativo de Loulé.A Câmara de Faro já foi notificada e as obras de requalificação que esta entidade tinha previstas para o espaço ficam, para já, suspensas."Recebemos o documento esta quinta-feira à tarde. Temos um prazo de 10 dias para contestar a providência cautelar e assim o faremos", disse aofonte da Câmara Municipal de Faro, assegurando que o executivo está a "aguardar serenamente" pela "decisão do processo na Justiça".A autarquia já tinha notificado os visados que tinham de sair daquele espaço há um ano, mas estes dizem que ainda não têm condições para o fazer.A ação judicial trava, para já, as obras de requalificação do parque de campismo que estavam previstas arrancar na terça-feira, cujo concurso público já foi preenchido e o custo dos trabalhos vão rondar os 450 mil euros.Está prevista a construção, de raiz, de novas infraestruturas de saneamento, bem como a reabilitação de todo o espaço.O contrato de comodato que os utentes do Parque de Campismo tinham firmado com a Câmara de Faro, em 2010, terminou no dia 15 de setembro.A associação de utentes alega não haver condições para saírem do espaço porque, entre outras situações, existem duas pessoas que não têm outro local para viver e há caravanas de grandes dimensões que não passam na ponte da praia.Após a reabilitação o parque irá passar a ter disponíveis 200 lotes para tendas e 24 espaços para autocaravanas.