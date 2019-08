Prisão preventiva para suspeito de tráfico de droga na Marinha Grande

O suspeito de tráfico de droga detido pela PJ no concelho da Marinha Grande, no distrito de Leiria, ficou em prisão preventiva, anunciou esta sexta-feira aquele órgão criminal.A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra, deteve um homem, com 38 anos, "fortemente indiciado, entre outros, pela prática dos crimes de tráfico de estupefacientes e resistência e coação sobre funcionário", anunciou hoje a PJ.O detido, que se encontrava em liberdade condicional após ter cumprido pena de prisão pela prática do crime de tráfico de droga, foi presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório, ficando sujeito à medida de coação de prisão preventiva.O homem foi detido na freguesia de Vieira de Leiria, no concelho da Marinha Grande, onde o suspeito se encontrava provisoriamente instalado num parque de campismo, "fornecendo para o efeito uma identidade falsa".Segundo a PJ, o suspeito era procurado pelas autoridades desde o dia 27 de julho deste ano, data em que foi interpelado por elementos da Polícia Judiciária "quando seguia ao volante de um veículo que protagonizou uma aparatosa fuga, no qual eram transportados estupefacientes, e viajavam, para além deste, um outro homem e uma mulher"."Com o propósito de se esquivar à detenção, o suspeito embateu propositadamente em dois veículos da Polícia Judiciária, colocando em risco a integridade física e a vida dos inspetores presentes no local, circulando de seguida por várias vias em violação grosseira das regras de segurança rodoviária", acrescenta a nota de imprensa.No seguimento das diligências que se seguiram à fuga, viriam a ser apreendidos estupefacientes, localizados e detidos os dois passageiros do veículo, aos quais foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.