Traficante vai acampar após abalroar dois carros da PJ e fugir

Um homem de 38 anos foi detido pela PJ de Coimbra no parque de campismo de Vieira de Leiria pelos crimes de tráfico de droga, resistência e coação sobre funcionário.O arguido, que estava em liberdade condicional pelo crime de tráfico, escapou, na terça-feira, à PJ após ter sido interpelado.O suspeito encontrava-se no carro com mais duas pessoas, entre elas uma mulher, e tinha droga na viatura. Quando os inspetores o interpelaram, acelerou e abalroou dois carros na fuga.O carro viria a ser encontrado com a droga no interior.