Traficante apresenta-se no posto com droga no bolso

Um traficante que cumpria a medida de coação de apresentações diárias à GNR, no âmbito de um processo-crime, foi detido dentro do posto de Salvaterra de Magos por tráfico de droga. O homem, de 20 anos, tinha no bolso 16 doses de haxixe que foram detetadas pelos militares.



Após a detenção, os militares efetuaram uma busca domiciliária, na qual encontraram mais 78 doses de haxixe, duas facas, um moinho e sementes de canábis. Presente a tribunal, recolheu em prisão preventiva na cadeia do Montijo.

