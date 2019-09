Toxicodependente preso por bater em pai deficiente

Sem modo de vida e dependente de drogas e álcool, um homem exerceu durante vários meses violência física e psicológica sobre a mãe, de 53 anos, e o pai, um deficiente motor de 61 anos que está confinado a uma cadeira de rodas.O caso passou-se em Almeirim, e o agressor, de 31 anos, foi detido esta semana pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR.Segundo oapurou, o suspeito chegou a tentar regar o pai com álcool, tendo sido esse o episódio de violência doméstica mais grave que levou à intervenção das autoridades policiais. O arguido já foi presente ao Tribunal de Santarém que o proibiu de qualquer contacto com os progenitores. Não pode igualmente permanecer na residência nem de circular na rua onde moram os pais. Será controlado por uma pulseira eletrónica.Apesar de ter sido afastado da casa, as medidas de coação não deixam tranquilos os vizinhos que conheciam o drama que o casal vivia. Uma das vizinhas, que pede reserva de identidade, referiu esta sexta-feira aoque se trata de um indivíduo "muito problemático", que "pode voltar a qualquer momento para pedir dinheiro" para os vícios.O homem já foi acusado várias vezes de violência doméstica, inclusivamente por uma ex-companheira com quem residia, mas nunca foi condenado.O juiz de instrução criminal do Tribunal de Santarém determinou também que terá que se sujeitar a um tratamento à toxicodependência para evitar a prisão preventiva.