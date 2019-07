Sete detidos por tráfico de droga e armas em Santarém e Leiria

Sete pessoas foram detidas na terça-feira nos concelhos de Santarém, Almeirim e Alcobaça por suspeitas de tráfico de droga e de armas, informou esta quarta-feira a GNR.Em comunicado, o Comando Territorial de Santarém da GNR refere que deteve três homens e quatro mulheres, com idades compreendidas entre os 22 e os 52 anos, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes e tráfico de armas que decorria há sete meses.A mesma nota acrescenta que as detenções ocorreram nos concelhos de Santarém, Almeirim (distrito de Santarém) e de Alcobaça (distrito de Leiria).Na sequência desta operação foram apreendidas 133 munições, seis armas de paintball, três punhais, duas soqueiras, uma catana, uma pistola, uma caçadeira, um 'taser', quatro pés de canábis, sete doses de haxixe, três veículos, 17 telemóveis, duas motosserras, uma balança de precisão e 1.395 euros em numerário.Os detidos, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Santarém para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.Esta ação envolveu a participação de 152 militares da GNR.