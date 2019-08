GNR apreende mais de seis mil plantas de canábis em Gavião

Um homem de 31 anos foi detido pela GNR por suspeita de tráfico de droga em Gavião, distrito de Portalegre, onde foram apreendidas mais de seis mil plantas de canábis, informou hoje a força de segurança.Em comunicado, o Comando Territorial de Portalegre da GNR refere que a "plantação considerável de canábis" foi detetada, em Torre Fundeira, no concelho do Gavião, durante uma ação de patrulhamento direcionada às áreas de maior risco de incêndio.Os militares da guarda apreenderam um total de 6.101 plantas e 2,8 quilogramas de sementes de 'Cannabis sativa', além do material utilizado para o cultivo, desde fertilizante até ao sistema de rega.Na operação, realizada na sexta-feira, a GNR deteve, em flagrante delito, o suspeito, que foi constituído arguido, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial da Ponte de Sor.