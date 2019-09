PJ detém espanhol que levava no atrelado 175 quilos de cocaína

A Polícia judiciária do Porto deteve um espanhol de 40 anos por tráfico de droga. O suspeito fazia parte de uma rede sediada Galiza e foi apanhado pelos inspetores da PJ na A1, na zona da Mealhada, quando se deslocava de carro, com um atrelado, com destino ao sul do país. Tratou-se de uma ação concertada com a Unidade de Combate ao Crime organizado da Guarda Civil da Galiza, em Espanha.O homem transportava 175 quilos de cocaína em grau de pureza máximo num fundo falso do atrelado. O valor comercial do produto está estimado em cinco milhões de euros, mas como é vendido depois de ser transformado, o valor real deveria chegar aos 15 M €. A detenção aconteceu há cerca de quatro semanas, após as autoridades espanholas terem pedido ajuda à PJ.Os inspetores, com a colaboração da Brigada de Trânsito da GNR de Coimbra, conseguiram intercetar o sujeito que era membro de um grupo com mais 13 elementos - detidos recentemente na Galiza. A operação já decorria há mais de um ano e as autoridades acreditam que foi desmantelado um grupo com meios altamente sofisticados, que comprava a cocaína na América do Sul e a traficava na Europa."Demos uma machadada muito importante nesta rede que tinha uma grande sofisticação em termos eletrónicos, sendo difícil localizá-los", disse Norberto Martins, diretor da PJ do Porto.O espanhol está em prisão preventiva em Aveiro à guarda das autoridades portuguesas.