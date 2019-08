A PSP de Angra do Heroísmo deteve dois homens, de 21 e 51 anos, por tráfico de droga.A dupla - pai e filho - foi apanhada na aerogare civil das Lajes, na ilha Terceira, com 19,5 quilos de haxixe, quatro quilos de heroína e 500 gramas de cocaína na bagagem num voo proveniente de Lisboa.A droga, avaliada em cerca de um milhão de euros, seria traficada no arquipélago dos Açores.