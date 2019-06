Veleiro tinha 18 milhões de euros em ‘coca’ nos Açores

A Polícia Judiciária dos Açores, em colaboração com a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Droga da mesma polícia, intercetou na marina da Horta, Faial, um veleiro com 600 quilos de cocaína no porão.A droga tem um valor presumido de mercado de 18 milhões de euros.A bordo seguiam um montenegrino de 26 anos, um inglês de 42, e um croata de 51. Fonte da PJ disse aoque a embarcação terá partido das Caraíbas há cerca de duas semanas, com a droga no porão.O objetivo seria fazer escala nos Açores, e entregar os estupefacientes no Sul de Espanha.No entanto, graças à troca de informações com agências internacionais de combate ao tráfico, e com as polícias espanhola, francesa, italiana e montenegrina, a Polícia Judiciária monitorizou parte do trajeto do veleiro.Ao final da noite de quarta-feira, com o apoio da Polícia Marítima e GNR, os inspetores avançaram para as detenções. "A droga estava selada num compartimento no barco", referiu a mesma fonte.Os três detidos deverão ser hoje presentes a tribunal.